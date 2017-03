Präsidentwahl in Serbien: Vucic liegt in Umfragen klar voran

Gut drei Wochen vor den Präsidentenwahlen in Serbien kann sich Premier Aleksandar Vucic eines Wahlsieges im ersten Durchgang am 2. April weiterhin so gut wie sicher sein. Wie heute, Freitag, die Tageszeitung "Blic" unter Berufung auf jüngste Meinungsumfragen berichtete, würde Vucic derzeit gut 53 Prozent der Stimmen erhalten.

An zweiter Stelle befindet sich mit klarem Abstand - bei nur 14,5 Prozent - der frühere Volksanwalt Sasa Jankovic, gefolgt vom früheren Außenminister Vuk Jeremic mit 11,11 Prozent.

Seselj nur auf Platz vier

Der ehemalige politische Ziehvater des Premiers, Ultranationalist Vojislav Seselj, bleibt mit elf Prozent hinter Jeremic.

Laut einer Umfrage der Meinungsforschungsagentur Faktor Plus in der ersten März-Woche kann sich Vucic einer größeren Popularität als seine Serbische Fortschrittspartei erfreuen. Diese kann aber immerhin mit 50,6-prozentiger Unterstützung rechnen.

