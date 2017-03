Französische Justiz eröffnet Verfahren gegen Fillon

Mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den französischen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon rückt eine Anklage näher - noch aber ist es nicht so weit. Der konservative Politiker wurde am Dienstag in der Scheinbeschäftigungsaffäre um seine Ehefrau zunächst einmal formell beschuldigt. Eine Anklage und ein Prozess könnten später folgen.

Vor den zwei Runden der Präsidentschaftswahl am 23. April und 7. Mai ist das aber höchst unwahrscheinlich. Das Ermittlungsverfahren in der Scheinbeschäftigungsaffäre ist trotzdem ein doppelter Rückschlag für Fillon: Es zeigt, wie schwer die Vorwürfe gegen den 63-Jährigen in den Augen der Untersuchungsrichter wiegen. Denn für ein Ermittlungsverfahren müssen "schwerwiegende oder übereinstimmende Indizien" eine Täterschaft oder Mittäterschaft des Verdächtigen "wahrscheinlich" machen, wie es die französische Strafprozessordnung festschreibt.

Außerdem hatte der selbst erklärte Saubermann Fillon ursprünglich angekündigt, im Falle eines Ermittlungsverfahrens auf seine Präsidentschaftskandidatur zu verzichten. Später vollzog er dann eine Kehrtwende und zog sich damit viel Kritik auch von Parteifreunden zu.

Ermittlungen dauern

Die Untersuchungsrichter werden jetzt ihre Ermittlungen fortsetzen, die sie Ende Februar von der nationalen Finanzstaatsanwaltschaft übernommen hatten. Das dürfte Monate dauern, zumal Fillons Anwälte eine Reihe von Rechtsmitteln einlegen können.

Am Ende der Ermittlungen haben die Untersuchungsrichter zwei Möglichkeiten: Sie können entweder Anklage gegen Fillon erheben, oder aber das Verfahren einstellen, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass Fillon unschuldig ist oder die Beweise gegen ihn nicht ausreichen. Eine Anklageerhebung noch vor der Präsidentschaftswahl wäre eine riesige Überraschung.

Sollte der in Umfragen abgestürzte Fillon die Präsidentschaftswahl doch noch gewinnen, würde das Verfahren gegen ihn erst einmal auf Eis gelegt: Französische Präsidenten genießen während ihrer Amtszeit Immunität.

Fillons Kinder überwiesen Geld an Eltern

Neben der möglichen Scheinbeschäftigung seiner Frau, sorgt auch das Beschäftigungsverhältnis seiner Kinder für Aufsehen. Sowohl Fillons Tochter als auch sein Sohn haben Teile ihres Lohns als parlamentarische Mitarbeiter an ihre Eltern weitergeleitet. Fillons Tochter Marie habe von den 46.000 Euro aus der Senatskasse, die sie als Assistentin ihres Vaters erhielt, rund 33.000 Euro auf das gemeinsame Konto ihrer Eltern überwiesen, berichtete die Tageszeitung "Le Parisien" am Dienstag.

Fillons Sohn Charles wiederum habe rund 30 Prozent seines Parlamentslohns an die Eltern überwiesen. Der Anwalt von Marie Fillon, Kiril Bougartchev, bestätigte der Nachrichtenagentur AFP die Zahlen über die Tochter des konservativen Präsidentschaftskandidaten. Ihre Eltern hätten 2006 ihre Hochzeit bezahlt, sie habe das Geld zurückerstatten wollen. "Sie kann mit dem Geld, das sie verdient, machen was sie will", sagte Bougartchev. Francois Fillons Anwalt Antonin Levy sagte "Le Parisien" mit Blick auf die Überweisungen des Sohns, er habe damit "Miete und Taschengeld" zurückgezahlt.

Fillon hatte Marie und Charles in seiner Zeit als Senator zwischen 2005 und 2007 als parlamentarische Mitarbeiter beschäftigt. Der angeschlagene Präsidentschaftskandidat hatte dies im Zuge der Enthüllungen über eine mögliche Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau Penelope selbst eingeräumt. Laut der investigativen Satirezeitung "Le Canard Enchainé" bekamen die beiden Kinder des Politikers in der Zeit zusammengerechnet knapp 84.000 Euro. Wie bei Penelope Fillon sind Zweifel über ihre tatsächliche Arbeit laut geworden.

Fillon kritisiert "Menschenjagd"

Als Verleumdungskampagne hat der konservative französische Präsidentschaftskandidat Francois Fillon Medienvorwürfe bezeichnet, er habe in den vergangenen Jahren wiederholt teure Geschenke erhalten. Dies sei nichts anderes als eine "Menschenjagd", sagte Fillon am Montag dem Hörfunksender Europe 1, ohne den Bericht der Zeitung "Journal du Dimanche" zu dementieren.

Das Blatt hatte berichtet, Fillon habe seit 2012 Anzüge und andere Kleidung im Wert von knapp 50.000 Euro als Geschenke erhalten. Fillon bekräftigte seine Absicht, im Falle eines Wahlsieges über fünf Jahre die Staatsausgaben um 100 Milliarden Euro zu senken und 500.000 Arbeitsplätze im Öffentlichen Dienst abzubauen. Auch die Abschaffung der 35-Stunden-Arbeitswoche werde er angehen, sagte er vor Journalisten.

