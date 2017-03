Partei von Premier Rutte gewinnt Wahl in den Niederlanden

Die rechtsliberale Partei von Ministerpräsident Mark Rutte ist einer ersten Prognose zufolge als klar stärkste Kraft aus der Parlamentswahl in den Niederlanden hervorgegangen. Der Rechtspopulist Geert Wilders ist demnach abgeschlagen. Die Abstimmung ist der Auftakt des europäischen Superwahljahres 2017.

Ruttes Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) kann auf 31 der 150 Sitze im Parlament hoffen. Das wäre ein Verlust von zehn Sitzen, aber sie bliebe immer noch größte Partei. Es folgen gleichauf drei Parteien - eine davon ist die Partei von Wilders mit 19 Sitzen (vier mehr als bisher). Er würde damit weit hinter den Erwartungen zurückbleiben. Gleichauf mit ihm sind nach der am Mittwochabend veröffentlichten Prognose des niederländischen Fernsehens die Christdemokraten und Linksliberalen.

Die bisherige Regierungskoalition hat allerdings keine Mehrheit mehr, weil Ruttes Koalitionspartner, die sozialdemokratische Partei der Arbeit (PvdA), dramatische Einbußen hinnehmen musste. Sie fiel der Prognose zufolge von 38 auf 9 Sitze zurück. Die Grünen konnten sich auf 16 Sitze vervierfachen.

Netherlands: Worst result for socialdemocratic Labour party PvdA (S&D). Collapses from 24.8% to 6%. #PvdA #DutchElection #TK17 pic.twitter.com/Y5H6r6MMIY