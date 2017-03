Nordkorea hat seine Raketentechnologie "signifikant verbessert"

Das isolierte, stalinistische nordkoreanische Regime hat offenbare seine Waffentechnologie stark verbessert: Nach dem jüngsten Test eines Raketenantriebs durch Nordkorea hat die südkoreanische Regierung dem nördlichen Nachbarn "signifikante Fortschritte" des Raketenprogramms bescheinigt. Zwar müsse die "genaue Schubkraft und Verwendbarkeit" des von Nordkorea am Wochenende getesteten Systems noch näher untersucht werden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Lee Jin-woo, am Montag in Seoul.

Allerdings habe der Test nach Einschätzung der Regierung in Seoul

"signifikante Fortschritte" aufgezeigt. Der chinesische

Außenminister Wang Yi rief dazu auf, jede Möglichkeit zum Dialog auf

der koreanischen Halbinsel zu nutzen.

USA drohen mit "militärischen Schritten"

Nordkorea hatte der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zufolge

einen besonders schubstarken neuen Raketenantrieb getestet. Der

erfolgreiche Test sei eine "Wiedergeburt" der Raketenindustrie des

Landes, wurde Machthaber Kim Jong-un am Sonntag zitiert. Damit

könnte das Aggregat auch für Langstrecken-Raketen geeignet sein.

In dem Jahrzehnte währenden Konflikt strebt Nordkorea die

Fähigkeit an, US-Stützpunkte in Japan mit Raketen treffen zu können.

Der Test vom Wochenende fiel zeitlich mit einem Besuch des neuen

US-Außenministers Rex Tillerson in Südkorea, Japan und China

zusammen. Tillerson warnte bei seinem Besuch in Seoul, dass

Washington notfalls auch militärische Gewalt gegen Nordkorea

einsetzen könne. Die Regierung in Pjöngjang beklagt ihrerseits, die

USA und Südkorea hätten sich als "feindliche Mächte" verbündet.

Nordkorea nahm seit 2006 fünf Atomwaffentests vor, davon drei

unter der Führung des derzeitigen Machthabers Kim Jong-un. Um gegen

eine mögliche Bedrohung aus Nordkorea vorgehen zu können, starteten

die USA die Stationierung des Raketenabwehrsystems THAAD in

Südkorea.