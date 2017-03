Präsidentenwahl: Die fünf Alternativen für Frankreich

Nur fünf von insgesamt elf Präsidentschaftskandidaten waren am Montagabend zur ersten Diskussionsrunde zugelassen, die sich bis spät in die Nacht zog. Die Fernsehzuschauer brauchten Ausdauer, um sich ein Bild zu machen. Alle fünf bieten sich ihnen als „Alternative“ an. Noch bleiben den insgesamt elf Konkurrenten viereinhalb Wochen, um die unentschiedenen Wähler zu überzeugen – eine Mehrheit von 40 Prozent. Was sind ihre Kriterien: die Wirtschaftspolitik, die Immigration, der Klimawandel und die Energiewende, die Moral in der Politik – oder doch Redegewandtheit und Telegenität?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.03.2017)