Irans großes Spiel: Von Teheran ans Mittelmeer

Drei große Granatwerfer Kaliber 120 Millimeter stehen in der Mitte eines runden Erdwalls, der mit Sandsäcken befestigt ist. „Wir sind in Alarmbereitschaft“, sagt Oberst Nausad Ibrahim auf dem Dach der Peschmergabasis am Rand von Snuny, einem kleinen Ort in dem hauptsächlich von Jesiden bewohnten Sinjar-Gebiet westlich von Mossul im Grenzraum zur Türkei und Syrien.