Ein Jahr nach den Terroranschlägen des sogenannten Islamischen Staates (IS) in Brüssel hat Belgien am Mittwoch den Opfern gedacht. 32 Personen verloren bei den Attentaten auf den Flughafen von Brüssel und in einer Metrostation ihr Leben. Mehr als 300 Menschen wurden verletzt.

Lars Waetzmann wollte am 22. März 2016 mit seiner Frau von Brüssel nach New York fliegen. Seine Frau starb bei dem Anschlag. Nun, ein Jahr danach, erzählt Lars Waetzmann auf der Gedenkveranstaltung, was er fühlt: „Was wäre gewesen, wenn wir zehn Minuten später gekommen wären? Diese Frage habe ich mir immer wieder gestellt. Ich habe meine geliebte Frau verloren. Aus der schönen Erwartung, mit ihr nach New York zu fliegen, ist Horror geworden.“

Um 7.58 Uhr am 22. März 2016 explodierte die erste Bombe auf dem Brüsseler Flughafen Zaventem. Um 7.58 Uhr am 22. März 2017 ist auf dem Brüsseler Flughafen alles still. Kein Flugzeug landet, kein Flugzeug startet. Kein Gepäckband bewegt sich. König Philippe und Königin Mathilde sind anwesend, Premierminister Charles Michel und viele andere prominente Belgier halten inne, schweigend, in Trauer.

König Philippe hielt eine Rede auf dem Brüsseler Schumanplatz. „Vor einem Jahr wurde unser Land schwer getroffen. Wir erinnern uns daran mit unseren Herzen. Aus der Niedergeschlagenheit von damals wuchs der Wille, weiter zu leben. Als die Ruhe in unserem Land wieder eingekehrte, haben wir die Lehren aus diesen Anschlägen gezogen. Wir sollen lieb zueinander sein. Wir sollten einander zuhören“, sagte der Monarch. Die Anschläge seien die Folge eines „mordlüsternen Wahnsinns“ gewesen.

Nachdem Melanie Mertens Polek den Anschlag auf dem Brüsseler Flughafen Zaventem überlebte hatte, schloss sie sich ein Monat lang in ihrer Wohnung ein. In dieser Zeit schrieb sie ihren persönlichen Erinnerungssong. Und den sang die 18-Jährige bei der Gedächtnisveranstaltung am Mittwoch: „Die Sonne scheint wieder, ein neuer Frühling ist da, ein neues Leben hat begonnen.“