Trump-Lager womöglich doch von Überwachung betroffen

Mitarbeiter des US-Präsidenten Donald Trump sind nach Angaben eines hochrangigen Kongresspolitikers womöglich von einer Überwachungsaktion der Geheimdienste betroffen gewesen. Die Aktion habe sich gegen ein anderes Land gerichtet und die Trump-Mitarbeiter seien nur "beiläufig" in den Berichten der Spione aufgetaucht, sagte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, Devin Nunes, am Mittwoch vor Journalisten.

Trump sagte, er fühle sich durch die Angaben "einigermaßen bestätigt". Der Präsident hatte erklärt, er sei von seinem Vorgänger Barack Obama abgehört worden. Obama hat dies zurückweisen lassen. Nunes berief sich auf einen Informanten, den er nicht identifizieren wollte. Die Informationen der Geheimdienste seien zwar auf legale Weise zwischen November und Jänner zusammengetragen worden, also in den Monaten zwischen Trumps Wahl und Amtsantritt. Dennoch sei er besorgt. Einige Namen seien nicht verschleiert worden, bevor die Unterlagen an diverse Nachrichtendienste verteilt worden seien. Dies sei unangemessen.

Steht im Widerspruch zu Aussagen von FBI-Chef Comey

Die Betroffenen seien US-Bürger, die in Trumps Team zur Vorbereitung der Amtsübernahme mitgearbeitet hätten, sagte Nunes. Er erläuterte nicht, worum es bei der Abhöraktion konkret ging. Es habe aber keinen Bezug zu Russland gegeben.

FBI-Chef James Comey hatte erklärt, er habe keine Hinweise dafür, dass Trump von der Vorgängerregierung abgehört worden sei. Er bestätigte aber, dass das FBI wegen einer mutmaßlichen Einflussnahme Russlands auf die Präsidentenwahl ermittle. US-Geheimdienste werfen Russland vor, mit Cyberattacken gegen die Demokraten versucht zu haben, Trumps Siegeschancen zu steigern.

(APA/Reuters)