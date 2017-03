Antwerpen: Mann daran gehindert, Menschen niederzufahren

In der belgischen Hafenstadt Antwerpen hat die Polizei am Donnerstagnachmittag einen Mann daran gehindert, mit einem Wagen in eine Menschenmenge zu rasen. Der Vorfall ereignete sich auf der bekannten Meir-Einkaufsstraße, der Mann trug laut Polizeiangaben eine Tarnuniform. Antwerpens Polizeichef Serge Muyters sagte, er stamme aus Nordafrika, sei aber Franzose und nach einer Verfolgungsjagd im Stadtzentrum gefasst worden.

Nach Angaben eines Polizeisprechers raste er zwischenzeitlich durch die Haupteinkaufsstraße. Menschen hätten zur Seite springen müssen. Nach der Wagen gestoppt wurde - wie genau, war vorerst unklar - sei der Fahrer verhaftet worden, man fand im Auto Waffen und nicht näher genannte "illegale Stoffe". Der Fahrer sei übrigens wegen illegalen Waffenbesitzes polizeibekannt gewesen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Wagen ein französisches Kennzeichen. Näheres war vorerst unbekannt. Erst am Vortag hatte in London ein Mann mit einem Wagen einen tödlichen Anschlag auf der Westminster Bridge verübt.

