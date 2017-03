Hongkong in Pekings Würgegriff

Wenn Nathan Law aus dem Fenster seines Abgeordnetenbüros blickt, sieht er den Hongkonger Hafen und die Skyline der Finanzmetropole. Um diesen Ausblick würden ihn Bankvorstände beneiden, dabei ist der 23-Jährige noch Student und lernt an seinem Schreibtisch für eine Prüfung. Zugleich ist er der jüngste Abgeordnete, der jemals ins Stadtparlament von Hongkong eingezogen ist. Am Sonntag wird er über die Neubesetzung des höchsten Regierungsamts seiner Stadt mit abstimmen. Doch hier fängt das Problem aus seiner Sicht an: Die kommunistische Führung in Peking hat bereits entschieden, wer den Posten bekommen soll.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.03.2017)