Hongkong klagt einen Tag nach Wahl Demokratie-Aktivisten an

Einen Tag nach der Wahl von Carrie Lam zur neuen Regierungschefin in Hongkong ist die Strafverfolgung von Anführern der "Regenschirm-Bewegung" von 2014 für mehr Demokratie eingeleitet worden. Mehrere Studentenführer und Aktivisten hätten am Montag Anrufe der Polizei erhalten, dass sie sich auf der Wache melden sollten, berichtete der Bürgerrechtler Joshua Wong.

Die Vorwürfe gehen zurück auf die wochenlangen Proteste und Straßenblockaden 2014, mit denen Demonstranten freie Wahlen in der Sonderverwaltungsregion Chinas gefordert hatten. Es wurde vermutet, dass es um Anklagen wegen Störung der öffentlichen Ordnung geht.

Tommy Cheung Sau-yin und Chung Yiu-wa von der Hongkonger Vereinigung der Studenten sowie Raphael Wong Ho-ming, Vizevorsitzender der sozialdemokratischen Liga, seien Anklagen angekündigt worden. Auch die Abgeordneten Tanya Chan und Shiu Ka-chun seien telefonisch informiert worden, berichtete "Hong Kong Free Press". Nach weiteren Medienberichten sind auch die Professoren Benny Tai und Chan Kin-man angerufen worden.

Die Polizei habe Shiu Ka-chun mitgeteilt, dass er bald vor Gericht gestellt werde und an diesem Montag 10.000 Hongkong Dollar (knapp 1200 Euro) an Kaution zur Wache mitbringen sollte, um dann wieder auf freien Fuß gesetzt werden zu können, berichtete "Hong Kong Free Press". Seit der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China wird Hongkong nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" autonom regiert.

(APA/dpa)