Malaysia gibt Leiche von Kim Jong-uns Halbbruder frei

Der Giftmord am Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in Malaysia hatte eine diplomatische Krise zwischen Pjöngjang und Kuala Lumpur entfacht. Lange war auch nicht klar, was mit dem Leichnam geschehen sollte. Nun, eineinhalb Monate nach dem Giftmord, hat Malaysia die Leiche freigegeben.

Die sterblichen Überreste von Kim Jong-nam sollen nun nach Nordkorea gebracht werden. Der malaysische Ministerpräsident Najib Razak sagte am Donnerstag in der Hauptstadt Kuala Lumpur, damit komme sein Land einer Bitte der Familie nach.

Der ältere Halbbruder des Machthabers war am 13. Februar auf dem Flughafen von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur von zwei Frauen mit dem Nervengift VX angegriffen worden. Der 45-Jährige starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Vermutet wird, dass Nordkorea hinter dem Giftmord steckt. Die beiden Frauen sitzen in Malaysia in Untersuchungshaft. Ihnen droht die Todesstrafe.

Zugleich teilte Razak mit, dass neun Malaysier, die in Nordkorea festgehalten worden waren, nun in ihre Heimat zurückkehren dürfen. Dabei handelt es sich um Diplomaten sowie Familienangehörige.

