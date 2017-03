Rex Tillersons "Mission Impossible" in der Türkei

Wenn ein Politiker behauptet, man sei sich mit einem Partner völlig einig, kann das hin und wieder das Gegenteil davon bedeuten. Das ist auch beim neuen US-Außenminister Rex Tillerson der Fall. Washington und Ankara seien sich völlig einig im Ziel des Kampfs gegen den Islamischen Staat (IS) in Syrien, beteuerte Tillerson am Donnerstag während seines Antrittsbesuches in der Türkei bei einer Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Mevlüt Cavuşoğlu.