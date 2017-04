Präsidentschaftswahl in Serbien hat begonnen

In Serbien haben um 7 Uhr die Abstimmungslokale für die Präsidentenwahl geöffnet. Unter den elf Kandidaten gilt der derzeitige Ministerpräsident Aleksandar Vucic als klarer Favorit. Meinungsumfragen zufolge dürfte er sich mit großer Gewissheit schon im ersten Wahlgang die notwendige absolute Stimmenmehrheit sichern. Dadurch wäre in zwei Wochen keine Stichwahl mehr fällig.

Knapp 6,8 Millionen Stimmberechtigte können ihre Stimmen bis 20.00 Uhr abgeben. Etwa 100.000 stimmberechtigten Serben im Kosovo können, von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) organisiert, ebenfalls zu den Urnen gehen. Geringes Interesse bekundeten die Auslandsserben: Nur gut 11.590 ließen sich weltweit registrieren. Die Serben in Österreich können sich in der Konsularabteilung der Botschaft in Wien beteiligen.

1.955 heimische und 126 ausländische Wahlbeobachter sind in Serbien im Einsatz. Die NGO Zentrum für Freie Wahlen und Demokratie (CESID) will dieses Mal die Resultate aus 400 ausgewählten Wahllokalen gleich veröffentlichen, wenn sie eintreffen. Die ersten Ergebnisse könnten daher doch einigermaßen vom Endergebnis abweichen, avisierte die Organisation.

(APA)