Mindestens zehn Tote bei Explosion in St. Petersburger Metro

Bei einer Sprengstoffexplosion in der U-Bahn der russischen Stadt St. Petersburg sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Etwa 50 Menschen seien verletzt worden, darunter auch mehrere Kinder, berichteten russische Staatsmedien unter Berufung auf die Behörden. Den Angaben zufolge explodierte ein Sprengsatz in einem Zug auf der Fahrt zwischen zwei Stationen im Zentrum.

Die Stadtregierung ließ alle Metrostationen der Stadt räumen. Das Nationale Antiterrorkomitee koordiniert das weitere Vorgehen, um eventuelle, weitere geplante Anschläge zu unterbinden.

Behördenquellen schätzten die Sprengkraft auf 200 bis 300 Gramm Dynamit. Der Sprengsatz sei mit Metallteilen versehen gewesen. Nach ersten Erkenntnissen sei kein Selbstmordattentäter unterwegs gewesen. Der Sprengsatz sei in dem Wagen platziert worden.

Russische Nachrichtenagenturen zitieren eine Mitteilung des U-Bahnbetreibers: Ein "unbekannter Gegenstand" sei in einem der Waggons während der Fahrt explodiert. Die Explosion passierte nahe der zentral gelegenen U-Bahnstation Sennaya Ploshchad (Heuplatz). Die Agentur RIA Novosti berichtet, dass auch die Station Technologistschesky Institut betroffen sei. Berichte über mehrere Detonationen wurden nicht bestätigt.

Putin war in St. Petersburg

Der russische Präsident Wladimir Putin befand sich am Montag wegen einer Konferenz in St. Petersburg, der mit rund fünt Millionen Einwohnern zweitgrößten Stadt des Landes. Es sei noch zu früh über den Ursprung der Explosion zu sprechen, sagte Putin laut russischen Medien. Doch ein terroristischer oder krimineller Hintergrund sei nicht auszuschließen. „Ich möchte den Angehörigen mein aufrichtiges Bedauern und Mitgefühl mitteilen“, wird Putin zitiert. Es werde "alles getan, um die Ursachen des Vorfalls herauszufinden".

Viktor Ozerov, Vorsitzender des Sicherheits- und Verteidigungsausschusses des russischen Föderationsrates, sagte gegenüber RT: „Wahrscheinlich ist es ein Terroranschlag, alle Zeichen deuten daraufhin.“

Auf mehreren Bildern in sozialen Medien ist ein U-Bahn-Waggon zu sehen, bei dem die Türe durch die Explosion vollständig zerstört wurde. In einem Youtube-Video ist die Station voller Rauch zu sehen. Viele Metrostationen der Stadt liegen in großer Tiefe. Fast jede Station hat jeweils nur einen Ein- und Ausgang, der über Rolltreppen an die Oberfläche führt. Nahe der betroffenen Station Sennaya Ploshchad halten auch zwei weitere U-Bahnlinien an Stationen mit anderem Namen, die allerdings über Tunnel miteinander verbunden sind und als Umsteigeknoten fungieren.

In der Vergangenheit hatte es mehrere Anschläge auf die U-Bahn in Moskau mit zahlreichen Toten gegeben. Die meisten davon wurden in Verbindung mit islamistischen Terroristen aus Tschetschenien gebracht. In St. Petersburg gab es bisher keine Anschläge. Im Jahr 2000 waren mindestens 38 Menschen getötet worden, als sich zwei Selbstmordattentäterinnen in der Moskauer U-Bahn in die Luft sprengten.

