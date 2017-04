Auf dem Weg zum Kurdenstaat

Es ist das große Ziel für die Zukunft – daraus haben die Führer der irakischen Kurden nie ein Hehl gemacht. Jetzt scheint das Projekt eines eigenen Kurdenstaats in der Gegenwart anzukommen: Noch in diesem Jahr soll ein Unabhängigkeitsreferendum abgehalten werden. Das gab ein hoher Funktionär in Erbil, der Hauptstadt der nordirakischen Kurdenregion, bekannt. Spitzenvertreter der mächtigsten Gruppen der Kurdenregion, der Demokratischen Partei Kurdistans (PDK) und der Patriotischen Union Kurdistans (PUK), einigten sich am Sonntag auf eine gemeinsame Vorgangsweise in der Frage.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2017)