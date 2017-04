Islamdebatte: Warum Berlin nach Wien schielt

Berlin. „Österreich ist eine kleine Welt, in der die große ihre Probe hält“, reimte einst Friedrich Hebbel. 155 Jahre später klingt das allzu schmeichelhaft. Doch zumindest das politische Berlin blickt in diesen Tagen nach Wien. Es geht um das Islamgesetz. CDU-Finanzstaatssekretär Jens Spahn, so ist zu hören, hatte sich bei den Österreichern darüber erkundigt. In den vergangenen Tagen nun trommelten er und CDU-Vizechefin Julia Klöckner ein deutsches Islamgesetz. Die in mehreren Medien verbreiteten Vorschläge lesen sich teils, als wären sie von Österreich abgepaust, darunter ein Verbot der Finanzierung von Moscheen aus dem Ausland, aber auch verbriefte Rechte wie ein „Anspruch auf muslimische Seelsorger in Gefängnissen, Krankenhäusern und Pflegeheimen". Spahn verlangt zudem ein Moscheen-Register: „Wir wissen gar nicht, wie viele es gibt, wo sie sind, wer sie finanziert.“

