Trump-Berater Bannon verliert Sitz im Nationalen Sicherheitsrat

Der umstrittene ultrarechte Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, Stephen Bannon, gehört einem Bericht zufolge nicht mehr dem Nationalen Sicherheitsrat der USA an. Trump habe das Gremium umorganisiert und Bannon abgezogen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person.

Der Nationale Sicherheitsrat ist ein beratendes Gremium, das die Außen- und Sicherheitspolitik der USA maßgeblich mitbestimmt.

Trump hatte zu Beginn seiner Amtszeit eine weitreichende Umstrukturierung des Nationalen Sicherheitsrats verfügt und Bannon in einem aufsehenerregenden Schritt in das "Principals Committee", eine Unterabteilung des Rates, berufen. 50 demokratische US-Abgeordnete hatten in einem Brief an Trump gegen die Berufung Bannons in den Sicherheitsrat protestiert. "Die nationale Sicherheit sollte niemals der Parteipolitik zum Opfer fallen", hatten sie geschrieben.

Der Neo-Politiker Bannon ist einer der engsten Vertrauten von Trump. Der frühere Leiter der wegen ihrer Nähe zum Ku-Klux-Klan, weißen Nationalisten und Antisemiten umstrittenen Website "Breitbart News" verfügt über keinerlei außenpolitische Erfahrung. Trump hatte zur Begründung seiner Anordnung erklärt, der Sicherheitsrat solle "weniger bürokratisch" sein und mehr darauf ausgerichtet, dem Präsidenten die Geheimdienstinformationen zukommen zu lassen, die er benötige.

