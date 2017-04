Trumps diplomatische Feuertaufe

Washington. In Floridas schwüler Hitze muss sich US-Präsident Donald Trump am Donnerstag und Freitag noch mehr darum bemühen, einen kühlen Kopf zu bewahren, als das in den bisher zweieinhalb Monaten seiner Amtszeit der Fall gewesen ist. Sein Gipfeltreffen mit Chinas Präsident, Xi Jinping, im Trump-Millionärsklub in Mar-a-Lago wird entscheidend für die Art und Weise sein, wie die beiden weltgrößten Wirtschaftsmächte in den nächsten vier oder acht Jahren miteinander umgehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2017)