Zentralrat der Juden wirft AfD-Chefin Dreistigkeit vor

Der Zentralrat der Juden in Deutschland wirft der AfD vor, Muslime pauschal als antisemitisch zu stigmatisieren. „Die Behauptung von Frauke Petry, die AfD sei einer der wenigen Garanten jüdischen Lebens, ist dreist“, erklärte der Präsident des Verbandes, Josef Schuster, am Donnerstag. Die AfD schüre Stimmung gegen Minderheiten, seien es Asylbewerber oder Muslime. AfD-Chefin Frauke Petry hatte der Zeitung „Welt“ gesagt, ihre Partei sei „einer der wenigen politischen Garanten jüdischen Lebens auch in Zeiten illegaler antisemitischer Migration nach Deutschland“. Petry bezog sich damit auf Israel- und Juden-feindliche Haltungen unter muslimischen Einwanderern.

"Bagatellisierung der NS-Vergangenheit"

„Auch wenn es Sorgen in der jüdischen Gemeinschaft gibt wegen des Antisemitismus in der Gesellschaft und eben auch unter Muslimen, liegt es uns völlig fern, Muslime generell zu verdächtigen oder gar zu diskriminieren“, betonte Zerntralratspräsident Schuster. Er warf AfD-Politikern vor zu versuchen, die nationalsozialistische Vergangenheit Deutschlands zu bagatellisieren. Zudem scheue sich die Partei nicht, sich in eine Reihe mit Widerstandskämpfern gegen die Nationalsozialisten zu stellen, „um sich selbst als angebliche Partei des Widerstands zu gerieren“. „Auf solche angeblichen Garanten jüdischen Lebens können wir gerne verzichten“, erklärte Schuster.

„Es gehört für die AfD zum politischen Selbstverständnis, an die Grauen des Holocaust zu erinnern“, sagte Petry. Dies allein an dem gesellschaftlich umstrittenen Berliner Holocaust-Denkmal festzumachen, greife jedoch zu kurz. Sie erinnerte daran, dass gegen den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke ein Parteiausschlussverfahren wegen dessen umstrittenen Äußerungen laufe. Bundesweit hatte Höcke Empörung ausgelöst, als er das Holocaust-Mahnmal in Berlin als „Denkmal der Schande“ kritisiert hatte.

(Reuters)