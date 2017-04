Londoner Terroranschlag fordert weiteres Todesopfer

Der Terroranschlag in London hat ein weiteres Todesopfer gefordert. Eine 31-jährige Frau aus Rumänien, die bei dem Anschlag vor gut zwei Wochen in die Themse geschleudert wurde, starb am Donnerstag an den Folgen ihrer Verletzungen. Das teilte Scotland Yard am Freitag mit.

Damit steigt die Zahl der Todesopfer des Anschlags vom 22. März auf fünf. Auch der 52-jährige Attentäter, Khalid Masood, war bei dem Anschlag ums Leben gekommen. Er hatte ein Auto absichtlich in Fußgänger auf einer Brücke im Zentrum Londons gelenkt und anschließend einen Polizisten auf dem Gelände des britischen Parlaments erstochen. Er wurde von Sicherheitskräften erschossen.

(APA/dpa)