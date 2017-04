Lkw rast in Stockholm in Menschenmenge - mindestens zwei Tote

Auf einer zentralen Einkaufsstraße in Stockholm ist ein Lastwagen nach Medienberichten zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Die Polizei spricht von Terrorverdacht. "Wir haben erste Angaben darüber, dass Menschen verletzt sind", sagte ein Polizeisprecher dem schwedischen Fernsehsender SVT am Freitag.

Die Polizei spricht von mindestens zwei Toten. Zuvor hatte der Staatsrundfunk von drei Toten berichtet. Augenzeugen berichten von Schusswechseln an zwei verschiedenen Orten, berichtet "Expressen". Zum einen am Ort, wo der Lkw in die Menschenmenge raste und an einem Platz in der Stadt. Der Täter könnte sich noch auf der Flucht befinden.

SVT-Reporter vor Ort berichteten von einem Brand auf der Einkaufsstraße und völligem Chaos. Lokale Medien zeigten Bilder von Polizisten, die Gasmasken tragen. Durch die Stadt fahre ein Polizeiwagen, aus dem Beamte "Warnung vor einer Terrortat" riefen. Das schwedische Fernsehen betonte allerdings, es handle sich vorerst nur um einen "Verdacht."

Videos auf der Kurznachrichtenplattform Twitter zeigen die aufgebrachte Menschenmenge:

A truck has ploughed into pedestrians in #Stockholm, Sweden. A witness says they saw hundreds of people running for their lives. pic.twitter.com/MFbayJBrVm — The Telegraph (@Telegraph) 7. April 2017

Die Polizei sperrte laut SVT die Zugänge zum schwedischen Parlament (Riksdagshuset), das nur wenige 100 Meter entfernt vom Ort des Vorfalles liegt. Die Polizei ruft die Bevölkerung dazu auf, nicht nach draußen zu gehen. Der Vorfall ereignete sich nur einen Häuserblock von dem Ort entfernt, wo ein Selbstmordattentäter 2013 zwei Menschen getötet hatte.

Schließen Rettungswägen auf der Einkaufsstraße. – REUTERS

In den vergangenen Monaten hatte es mehrere tödliche Anschläge von Anhängern der islamistischen Extremistenmiliz IS gegeben, in denen Attentäter mit Fahrzeugen in Menschenmengen gerast waren, darunter in Berlin und Nizza.

(APA/Reuters)