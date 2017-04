Erste Bilder

Erste Bilder: Die Spuren der Stockholm-Lkw-Attacke

In Stockholm raste am Freitagnachmittag ein Lastwagen durch eine belebte Einkaufsstraße in der Innenstadt. Anschließend fuhr er in das Gebäude eines Kaufhauses. Erste Bilder zeigen die Spuren der Fahrt.