Heinz Fischer kritisiert "Säuberungsmaßnahmen" in der Türkei

Inmitten der krisengeladenen Beziehung zwischen der Türkei und der EU fand der frühere Bundespräsident Heinz Fischer klare Worte in Istanbul: Er kritisierte die als „Säuberungsmaßnahmen“ empfundenen Schritte nach dem Putschversuch in der Türkei, sowie die Nazi-Vergleiche, die einige Vertreter der türkischen Regierung Richtung EU-Länder anstellten. „Als jemand, der 1938 geboren ist und dessen Schwiegervater die Schrecken eines Hitler-Konzentrationslagers erlebt hat, erlaube ich mir zu sagen, dass Vergleiche heutiger europäischer Regierungen (...) mit der Zeit und den Verbrechen von Adolf Hitler völlig inakzeptabel sind.“ Aufgrund dieser jüngeren Geschichte sei man in Europa besonders sensibel, was das Thema Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit betreffe, sagte Fischer mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen in der Türkei. Die mögliche Wiedereinführung der Todesstrafe, die die regierende AKP in Aussicht gestellt hatte, würde Fischer „besonders bedauerlich finden“; der Schritt wäre ein „Rückwärtsgang“.

Der frühere Bundespräsident trug beim 20. Eurasian Economic Summit vor, die Veranstaltung fand in Istanbul statt. Eingeladen hatte ihn der frühere türkische Präsident Abdullah Gül.

"Nicht weiter an der Eskalationsschraube drehen"

Fischer wies in seiner Rede darauf hin, dass die Türkei einen Putschversuch erlebt habe, „dessen Gefährlichkeit und Dramatik in manchen Europäischen Staatskanzleien zunächst offenbar unterschätzt wurde“. Er hob jedoch die Beziehungen zwischen Ankara und der EU hervor und erzählte von seinen Treffen als Bundespräsident mit der Spitze der türkischen Führung; damals standen die Gespräche im Zeichen der Demokratisierung der Türkei sowie der Lösung der Kurdenfrage. Im Anbetracht der jüngsten Entwicklungen forderte Fischer daher beide Seiten auf, „nicht weiter an der Eskalationsschraube zu drehen“.

Auch die EU müsse derzeit mit Krisen umgehen, als Beispiele erwähnte Fischer die „Grenzbalken“ im Umgang mit der Flüchtlingskrise, den steigenden Nationalismus sowie den Brexit. „Die Europäische Union, die in den letzten 20 Jahren rasch gewachsen ist, zeigt Ermüdungserscheinungen.“ Die Situation werde dadurch erschwert, dass mit Donald Trump ein US-Präsident sein Amt angetreten habe, „der in Europa als unberechenbar gilt und der meines Erachtens in gefährlicher Weise und demonstrativ an der Rüstungsspirale dreht.“ Mit all diesen Entwicklungen sei eine „gute und friedliche politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit der Türkei mit der EU“ nur sinnvoll.

(duö)