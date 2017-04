Merkel verteidigt Abschiebung von Afghanen

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Abschiebung abgelehnter Flüchtlinge nach Afghanistan gegen Kritik verteidigt. "Alle anderen EU-Länder führen diejenigen, die kein Aufenthaltsrecht haben, nach Afghanistan zurück", sagte Merkel am Freitag bei einem Treffen mit Flüchtlingshelfern im Kanzleramt in Berlin.

Der afghanische Präsident flehe sie an: "Gebt nicht das Beispiel, dass man in Afghanistan nicht leben kann. Dann sind wir hier alle miteinander verloren. Dann wird sich keiner mehr finden, der in der afghanischen Armee gegen die Taliban kämpft." Sie wies außerdem den Vorwurf zurück, dass sich Deutschland abschotte. Auch heute noch kämen rund 14.000 Flüchtlinge und Migranten pro Monat ins Land.

"Angehörige der Mittelschicht kommen nach Deutschland"

Etwa 55 Prozent der afghanische Antragsteller würden in Deutschland als Flüchtlinge akzeptiert, 45 aber nicht, sagte Merkel. Die afghanische Regierung weise selbst darauf hin, dass es keineswegs immer die am meisten gefährdeten und ärmsten Afghanen seien, die nach Deutschland kämen, sondern Angehörige der Mittelschicht.

"Ich kann und darf nicht das Signal ausgeben: Deutschland findet, dass die 29 Millionen Afghanen (...) unter nicht akzeptablen Bedingungen leben und dass man in Afghanistan nicht überleben kann. Das ist das Dilemma, in dem wir uns befinden." Hintergrund ist ein Streit auch mit Bundesländern, die bei der Rückführung nach Afghanistan unterschiedliche Positionen einnehmen. Merkel hatte den ehrenamtlichen Helfern in dem gut 70-minütigen Gespräch für ihre Arbeit gedankt und nach bürokratischen Problemen gefragt.

(APA/Reuters)