„Man macht es sich wieder hübsch“

Ein paar Touristen bleiben stehen vor dem kleinen Meer aus Blumen, Bildern und Kerzen, das sich über fünf Stufen erstreckt. Ein Pärchen hält sich die Hände und inne. „Hier war das“, sagt ein anderer Tourist, zückt das Smartphone. Ein schnelles Bild fürs Berlin-Album. Dann geht's weiter zur nächsten Attraktion. Der Mann steht auf dem Platz vor der Gedächtniskirche, in Berlin, dort also, wo der Tunesier Anis Amri am 19. Dezember 2016 elf Menschen totgefahren hat. Den polnischen Lkw-Lenker hat der Tunesier erschossen. Auch ein kleines Fähnchen mit den rot-weißen Nationalfarben weht auf der obersten Stufe vor der Kirche. Daneben lehnt noch immer ein Pappkarton auf dem in roten Lettern steht: „Warum?“



Hauen und Stechen. Über die politische Verantwortung streiten sie bis heute. Es geht um Paragrafen, die Anwendung von Asylgesetzen, Behördenkompetenzen. Fragen auf Leben und Tod. Im Rückblick. Als der Lkw in Stockholm in die Fußgänger rast, diskutieren sie im Landtag von Nordrhein-Westfalen (NRW) wieder einmal über den Berliner Attentäter Anis Amri. Es ist ein Hauen und Stechen, zumal Deutschlands größtes Bundesland am 14. Mai wählt. Amris Asylverfahren lief in NRW, dort wurde sein Antrag auch abgelehnt. Amri blieb. SPD-Innenminister Ralf Jäger ist nun der Gejagte. Ein umstrittenes Gutachten entlastet ihn, Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CD) schwärzt Jäger dagegen an: Dieser sei keineswegs an die Grenzen des Rechtsstaats gegangen. Hinzu kommt eine Notiz, wonach Jäger schon im März 2016 vom eigenen Landeskriminalamt geraten worden sei, Amri abzuschieben – und zwar nach §58 des Aufenthaltsgesetzes, Deutschlands berühmtestem Paragrafen in diesen Tagen, der Abschiebungen von Gefährdern ermöglicht – eine Konsequenz aus den 9/11-Anschlägen. Andererseits: Der Paragraf ist nie angewendet worden. Vor dem Anschlag in Berlin.

