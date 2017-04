"Invasion hat eine ernste Phase erreicht"

Südkorea rechnet in den kommenden Tagen nach den Worten des amtierenden Präsidenten Hwang Kyo-ahn mit "weiteren Provokationen" des Nordens. Angesichts der bevorstehenden Tagung der Obersten Volksversammlung in Pjöngjang und des 105. Geburtstages von Staatsgründer Kim Il-sung sei ein neuer Atomtest denkbar, sagte Hwang am Dienstag.

Nordkorea begeht solche Ereignisse oftmals mit einem Test seines Atom- und Raketenprogramms. Pjöngjang hatte zuvor die angekündigte Entsendung eines US-Marine-Kampfverbandes in die Region massiv kritisiert. Die "rücksichtslosen Aktionen für eine Invasion haben eine ernste Phase erreicht", erklärte das Außenministerium laut Nachrichtenagentur KCNA. Es drohte "härteste Gegenschläge gegen die Provokateure" zur Selbstverteidigung an.

US-Präsident Donald Trump hatte nach den jüngsten Raketentests Nordkoreas einen härteren Kurs gegenüber der Regierung in Pjöngjang angekündigt. Diese ließ seit Jänner 2016 zweimal Atomwaffen testen. Als Demonstration der Stärke gegenüber Nordkorea entsandte die US-Armee eine Flugzeugträgergruppe in Richtung der Koreanischen Halbinsel.

"Ernste Phase" der US-"Invasion"

Nordkorea hat die Aktion scharf verurteilt und mit einer entschiedenen Reaktion gedroht. Die Versuche der USA zur "Invasion" Nordkoreas hätten eine "ernste Phase" erreicht, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Pjöngjang am Dienstag nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA.

"Wir werden die härtesten Gegenmaßnahmen gegen die Provokateure ergreifen, um uns mit aller Waffengewalt zu verteidigen." Nordkorea sei bereit, "auf jede von den USA gewünschte Art des Krieges zu reagieren".

(APA/Reuters)