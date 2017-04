Le Pen macht Brand in Flüchtlingslager zu Wahlkampfthema

Die Präsidentschaftskandidatin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, hat den Brand in einem Flüchtlingslager in Grande-Synthe in Nordfrankreich für ihren Wahlkampf genutzt. "Das Chaos muss beendet werden", erklärte Le Pen am Montag und wiederholte ihre Ankündigung, sie würde nach einem Wahlsieg die Flüchtlingslager schließen und die Grenzen dichtmachen.

Nach Unruhen in dem Flüchtlingslager nahe dem nordfranzösischen Dünkirchen ist die Wohnanlage in der Nacht zum Dienstag vollständig niedergebrannt. Bei den Zusammenstößen wurden nach Medienberichten mindestens zehn Menschen verletzt. Nach Angaben der Behörden hatten sich Kurden und Afghanen zunächst eine Schlägerei geliefert, die dann in eine Messerstecherei ausartete.

Nach dem Eingreifen von Spezialkräften der Polizei sei es zu weiteren Handgemengen mit 100 bis 150 Flüchtlingen gekommen. Ein Migrant sei von einem Auto auf einer Autobahn nahe des Lagers erfasst und schwer verletzt worden, drei weitere Flüchtlinge hätten Stichverletzungen erlitten. Durch den Brand wurden nach Angaben des Präfekten Michel Lalande fünf weitere Menschen verletzt.

Ersatz für Flüchtlingscamp von Calais

Grande-Synthe liegt an der Straße zwischen Dünkirchen und Calais. In dem Lager lebten rund 1500 Menschen. Die meisten von ihnen stammen aus Nordafrika und dem Nahen Osten. Das Lager mit Holzhütten und sanitären Einrichtungen war erst vergangenes Jahr von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen errichtet worden und das größte, nachdem das wilde Flüchtlingscamp im nahe gelegenen Calais geschlossen worden war. Präfekt Lalande sagte, ein Wiederaufbau des Lagers sei sehr unwahrscheinlich.

In der vergangenen Woche hatten Migranten versucht, mit Baumstämmen den Verkehr auf einer Fernstraße in der Nähe des Lagers anzuhalten, in der Hoffnung per Lastwagen oder Auto nach Großbritannien zu gelangen.

(APA/Reuters/dpa)