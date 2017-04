Eierhagel auf Venezuelas Präsident Maduro

Die venezolanische Opposition hat einen Angriff aufgebrachter Bürger auf die Wagenkolonne von Präsident Nicolás Maduro gefeiert. "Ganz Venezuela hasst dich und deine korrupte Regierung. Sofort Wahlen", schrieb Oppositionsführer Henrique Capriles am Mittwoch auf Twitter.

Am Vorabend hatten Demonstranten in der Ortschaft San Felix im Teilstaat Bolívar im Osten des Landes den Konvoi des 54-Jährigen, der 2013 den an Krebs verstorbenen Revolutionsführer Hugo Chávez beerbt hatte, attackiert. Medienberichten und auf Youtube verbreiteten Videos zufolge (siehe unten) warfen sie mit Eiern und Steinen. Die Liveübertragung des Besuchs im Staatsfernsehen wurde unterbrochen. Fünf Verdächtige wurden festgenommen.

Parlamentspräsident Julio Borges, ein Oppositioneller, sagte: "Ganz Venezuela lehnt Maduro und seine Diktatur ab." Laut einem Bericht der Zeitung "El Nacional" hat das Dorf San Felix mit Versorgungsengpässen zu kämpfen. Immer wieder kommt es dort zu Protesten.

Linke Revolutions-Ruine am Abgrund

Venezuela, das von einer Regierung im Sinne einer "bolivarischen Revolution" gegen Kapitalismus und Neoliberalismus geführt wird, wo aber seit 2015 im Parlament ein ideologisch gemischtes Oppositionsbündnis die Mehrheit hat, leidet unter einer schweren Wirtschafts- und Politikkrise. Das an sich ölreichste Land der Welt, dessen Regime unter anderem unter österreichischen (Jung)Grünen allerhand Fans hat, steht auch aus ideologisch hausgemachten Gründen vor Bankrott und Bürgerkrieg und muss fast monatlich mehrere Milliarden Euro an Auslandskrediten bedienen. Deshalb können kaum noch Lebensmittel und Medikamente importiert werden.

>>> Das Video:

