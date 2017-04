Dortmund: Festgenommener IS-Mitglied aber nicht am Anschlag beteiligt

Nach dem Anschlag auf die Mannschaft des deutschen Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB) hat die Bundesanwaltschaft Haftbefehl gegen einen festgenommenen Iraker beantragt - aber nicht wegen Beteiligung an dem Anschlag selbst. Dafür hätten sich bisher keine Belege ergeben, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Der 26-Jährige steht aber im Verdacht, IS-Mitglied zu sein.

"Die Ermittlungen haben bislang keinen Beleg dafür ergeben, dass der Beschuldigte an dem Anschlag beteiligt gewesen ist", hieß es. Abdul Beset A. soll aber im Irak eine Einheit der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeführt zu haben und Anfang 2016 über die Türkei nach Deutschland eingereist sein.

Kurz vor dem Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen den AS Monaco waren am Dienstagabend drei Sprengsätze in der Nähe des BVB-Mannschaftsbusses explodiert, als dieser vom Hotel im Dortmunder Stadtteil Höchsten zum Stadion losfuhr. Dabei wurden der Innenverteidiger Marc Bartra und ein Polizist verletzt.

Neues Sicherheitskonzept für Fußballspiele gefordert

Der Vorsitzende des Innenausschusses im Deutschen Bundestag, Ansgar Heveling (CDU), hat als Konsequenz aus dem Sprengstoffanschlag in Dortmund ein neues Sicherheitskonzept für große Fußballspiele gefordert. "Angesichts des Anschlags von Dortmund werden die Sicherheitsbehörden ihren Fokus für den Schutz großer Fußballspiele weiter fassen müssen", sagte Heveling der "Rheinischen Post".

Bisher stünden eher die Menschenmengen im Stadion im Zentrum der Aufmerksamkeit. Offensichtlich müssten aber auch die Routen der Spieler und das gesamte Umfeld stärker in die Sicherheit einbezogen werden, sagte der Innenexperte. "Wenn es sich bewahrheiten sollte, dass in Dortmund ein islamistischer Anschlag verübt wurde, dann stehen wir vor einer neuen Qualität des Terrors, weil mit der BVB-Mannschaft eine konkrete Gruppe das Anschlagsziel war", sagte Heveling.

Auch für den Vizevorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler, greift die Debatte über schärfere Einlasskontrollen in Fußballstadien nach dem Anschlag auf den Mannschaftbus von Borussia Dortmund zu kurz. Fiedler sagte am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin, die Politik müsse Sicherheitsbehörden und -dienste stärken. "Privatorganisationen wie Vereine im Fußball sind natürlich auch gefragt", betonte Fiedler. "Wir werden in den nächsten Jahren damit leben müssen, dass wir es innerhalb der Gesellschaft mit einer höheren Bedrohungssituation zu tun haben."

