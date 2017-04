USA setzen ihre größte nicht-nukleare Bombe ein

Washington. Die US-Streitkräfte haben zum ersten Mal ihre stärkste nicht-atomare Bombe in einem Kampfeinsatz eingesetzt. Ziel waren Verstecke der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Afghanistan: Der 10.000 Kilogramm schwere Sprengkörper habe einen „Tunnelkomplex“ der Djihadistenmiliz im Osten Afghanistans getroffen, teilte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums Donnerstagabend mit.

Die Waffe des Typs GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast wird im Militärjargon als „Mutter aller Bomben“ bezeichnet, Abkürzung: MOAB. Abgeworfen wurde sie im Achin-Distrikt in der Provinz Nangarhar. Dort war am Wochenende ein US-Soldat im Einsatz gegen den IS getötet worden.

Die Bombe gilt mit elf Tonnen TNT-Äquivalent als größter konventioneller Sprengkörper der US-Streitkräfte. Er ist nach seiner Entwicklung 2003 bisher laut US-Berichten noch nie bei Kampfhandlungen eingesetzt worden. Zum Einsatz kam bisher lediglich das Vorgängermodell.

Laut Pentagon wurde die Bombe von einer Propellermaschine vom Typ MC-130 abgeworfen. Der Einsatz habe Tunnel der IS-Terrormiliz sowie dessen Kämpfer zum Ziel gehabt. Auf diese Weise sollte die Gefahr für die amerikanischen und afghanischen Soldaten minimiert und der Schaden bei den Terroristen maximiert werden.

Die US-Streitkräfte seien derzeit dabei, den Schaden zu beurteilen, hieß es zunächst. Die Aufständischen hätten zuvor ihre Verteidigungslinien mit improvisierten Sprengkörpern, Tunnels und Bunkern verstärkt. „Dies ist die richtige Munition, um diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen und das Momentum unserer Offensive gegen den IS zu erhalten“, zitiert das Pentagon den Kommandant der US-Truppen in Afghanistan, General John Nicholson.

Die MOAB ist allerdings nicht die stärkste existierende konventionelle Bombe. Die Russen haben seit 2007 die ATBIP, den „Vater aller Bomben“. Die Bombe ist mit etwa 7000 Kilogramm zwar leichter als die MOAB, hat aber besonderen Sprengstoff und thermobarische Wirkung. Ihr Vernichtungsradius in einer Ebene wird mit 300 Meter beschrieben, bei der MOAB sind es 150 Meter. In TNT-Äquivalent gemessen sticht die russische Bombe mit 44 Tonnen die amerikanische klar aus.

Assad nennt Vorwürfe „konstruiert“

Doch ist der gestrige Einsatz bezeichnend: Er kommt wenige Tage, nachdem US-Präsident Donald Trump in Syrien als Reaktion auf einen mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz einen Militärschlag gegen einen syrischen Luftwaffenstützpunkt befohlen hatte. Machthaber Bashar al-Assad wies in einem Interview zurück, für die Giftgas-Attacke in Khan Sheikhoun mit 87 Toten verantwortlich zu sein. Der Angriff sei zu „hundert Prozent konstruiert“ und habe dem Westen als Vorwand für den US-Luftschlag gegen die Armee gedient. (ag./wg)

(APA/Reuters/AFP)