Deutscher mit vier Promille bei Schnapsdiebstahl erwischt

Erst ein missglückter Ladendiebstahl hielt einen Mann im Südwesten Deutschlands davon ab, sich weiter zu betrinken. Denn der 45-Jährige wurde mit vier Promille ist bei einem versuchten Schnapsdiebstahl geschnappt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, wollte der Mann am Donnerstag eine Flasche Wodka in einem Supermarkt in Ludwigshafen mitgehen lassen. Mitarbeiter, denen sein ungeschickter Versuch auffiel, alarmierten die Beamten.

Ein Atemalkoholtest ergab dann 3,96 Promille - ein Wert, der bei vielen Menschen schon längst zur Bewusstlosigkeit geführt hätte. Der 45-Jährige ist der Polizei bereits bekannt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

(APA/dpa)