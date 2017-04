Tote bei Explosion in syrischem Evakuierungskonvoi

In Syrien sind am Samstag bei einer Explosion in der Nähe eines Evakuierungskonvois mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Sowohl staatliche Medien als auch der Opposition nahestehende Aktivisten berichteten von der Detonation am Rande der Großstadt Aleppo. Ein regierungsfreundliches Medium berichtete, ein Selbstmordattentäter habe eine Autobombe gezündet.

Dutzende Busse warteten seit Freitagabend in Raschidin am Rande Aleppos, um überwiegend schiitische Bewohner zweier evakuierter Dörfer in die Stadt zu bringen. Das staatliche Fernsehen berichtete, eine bislang unbekannte Zahl von Menschen sei verletzt und getötet worden. Die der Opposition nahestehende Syrische Beobachtergruppe für Menschenrechte erklärte, vermutlich sei ein Sprengsatz detoniert.

Aleppo wird von Regierungstruppen kontrolliert. Hintergrund der Evakuierung ist ein Abkommen zwischen der Regierung und Rebellen zum Austausch der Bewohner mehrerer Ortschaften. Eine genaue Zahl der Opfer nannte die Beobachtungsstelle zunächst nicht. In Rashidin hielten sich am Samstag schätzungsweise 5000 evakuierte Syrer aus den Städten Fua und Kafraja auf.

(Reuters)