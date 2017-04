„Das hat erst unser Tayyip geschafft“

An Bonbons denkt Rukiye Karaoğlu, wenn von Recep Tayyip Erdoğan die Rede ist, und ihre Augen leuchten auf. Erdoğan habe den Kindern hier immer Süßigkeiten gekauft, erinnert sich die 47-Jährige – allen Kindern in der Nachbarschaft. „Sie durften sich im Geschäft aussuchen, was sie wollten“, erzählt die Greißlerin, die von ihrer Ladentheke aus auf den Eingang des Hauses blickt, in dem der heutige Staatspräsident aufgewachsen ist und bis in die frühen Jahre seiner politischen Karriere gelebt hat. Rukiyes Schwester meint, dass damit alles begonnen habe – der Aufstieg des Buben von nebenan zum Oberbürgermeister, Ministerpräsidenten, Staatspräsidenten und jetzt zum mächtigsten Mann der Türkei seit Staatsgründer Atatürk. Das habe aber nicht erst mit den Bonbons begonnen, sagt Rukiye Karaoğlu. „Mein Vater sagt, der sei als Politiker geboren worden.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.04.2017)