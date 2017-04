Wer nach dem Referendum in der Türkei das Sagen hat

Mit dem Verfassungsreferendum in der Türkei hat am Bosporus eine neue

politische Zeitrechnung begonnen. Präsident Recep Tayyip Erdogan ist

mächtiger denn je, doch er kann sich in der neuen Ära nicht nur auf treue Gefolgsleute verlassen, sondern wird sich auch mit mehreren Akteuren auseinandersetzen müssen, die den neuen Befugnissen des Staatsoberhauptes sehr skeptisch gegenüberstehen und die ihn vor politische Herausforderungen stellen könnten. Ein Überblick über einige der wichtigsten Persönlichkeiten, die für die neue türkische Republik prägend werden dürften:

(APA/dpa)