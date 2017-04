Anschlag in St. Petersburg: Mutmaßlicher Drahtzieher gesteht

Der mutmaßliche Drahtzieher des Bombenanschlags auf die Metro in St. Petersburg vor zwei Wochen hat nach Angaben seines Anwalts seine Schuld eingestanden. Das meldete die russische Agentur Interfax am Dienstag in Moskau unter Berufung auf den Verteidiger. Der 27-Jährige aus Zentralasien war am Vortag in einem Vorort von Moskau festgenommen worden. Er soll den Bombenleger ausgebildet haben.

Bei dem Anschlag am 3. April in der Millionen-Metropole St. Petersburg waren 15 Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden gehen von einem terroristischen Hintergrund aus. Mehrere Verdächtige wurden seitdem festgenommen. Der mutmaßliche Attentäter, ein 22-jähriger Mann aus dem zentralasiatischen Kirgisistan, wurde bei der Tat selbst getötet.

(APA/dpa)