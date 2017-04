US-Republikaner Ryan: NATO vielleicht wichtiger denn je zuvor

Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Paul Ryan, hat bei einem Besuch in Estland versichert, dass die USA treu zur NATO stehen. "(...) wir glauben, dass die NATO jetzt vielleicht wichtiger ist denn je zuvor", sagte Ryan am Samstag nach einem Treffen mit Regierungschef Jüri Ratas in Tallinn.

"Unsere starke Unterstützung für die NATO ist eindeutig, unmissverständlich. Wir fühlen sehr stark, dass die NATO äußerst entscheidend und wesentlich ist", so Ryan. Seinen Gastgebern sicherte er Beistand zu: Die USA stünden "Schulter an Schulter" mit Estland.

"Das Bekenntnis der Vereinigten Staaten zur europäischen Sicherheit und zur NATO ist entscheidend", sagte Ratas. Selbst nach der Stationierung von NATO-Gefechtsverbänden sei der Beitrag der USA zur Sicherheit der baltischen Staaten "unschätzbar und notwendig". Estland hatte erst am Donnerstag die NATO-Truppen offiziell begrüßt.

Die NATO hatte angesichts des gestiegene Sicherheitsbedürfnisses der östlichen Bündnispartner im Juli 2016 die Entsendung von je etwa 1.000 Soldaten in die drei Baltenstaaten und nach Polen beschlossen. Dies sei keine Vorbereitung auf einen Krieg, betonte Ratas. "Die NATO ist ein Friedensprojekt".

(APA)