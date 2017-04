OSZE-Beobachter in der Ukraine getötet

Zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Konflikts vor drei Jahren ist ein OSZE-Beobachter in dem Land getötet worden. Eine Patrouille der Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) fuhr im ostukrainischen Rebellengebiet Lugansk über eine Mine, wie der amtierende OSZE-Vorsitzende, Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP), am Sonntag mitteilte.

"Tragische Nachrichten aus der Ukraine", schrieb Kurz im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Der Tod eines Kollegen ist ein Schock für die ganze OSZE." Ein OSZE-Patrouillenmitglied sei getötet und ein weiteres verletzt worden. Die OSZE-Mission in der Ukraine erklärte später, zwei ihrer Mitarbeiter seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut Kurz war der Getötete ein US-Amerikaner, eine verletzte Person sei Deutsche.

Zu Tode kam der Beobachter nach OSZE-Angaben nahe der Ortschaft Prischib bei der Separatistenhochburg Luhansk, als ein Wagen der Mission auf eine Mine auffuhr, sagte ein Sprecher von Kurz der APA. Kurz forderte "volle Aufklärung" über den Vorfall. Ähnlich äußerte sich die Vorsitzende der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Christine Muttonen (SPÖ), die ebenfalls von einem "Schock für uns alle" sprach.

Die Aufständischen machten die ukrainische Armee für den Vorfall verantwortlich. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko verurteilte den Vorfall. "Die Sicherheit und Handlungsfreiheit der Beobachter muss garantiert sein", forderte Poroschenko am Sonntag über Facebook. Er wies den ukrainischen Außenminister Pawlo Klimkin an, sich bei der Untersuchung des Falls mit der OSZE abzustimmen. Die Verantwortlichen müssten bestraft werden, forderte der Präsident.

Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte gab es während des Vorfalls keine Kämpfe in der Region. Beide Seiten hielten sich an den am 1. April in Kraft getretenen Waffenstillstand, erklärte das Militär auf Facebook.

Nach Angaben der Rebellen-Polizei waren zwei OSZE-Fahrzeuge auf Patrouille. Eines davon sei über eine Panzermine gefahren. Laut einem OSZE-Vertreter in Kiew war die Explosion so stark, dass sie durch das gepanzerte Fahrzeug dringen konnte. Die Rebellen erklärten auf ihrer Website, das OSZE-Team sei von der Hauptstraße abgefahren und auf einer kleineren Straße unterwegs gewesen. Dies sei laut dem Mandat der Beobachtermission verboten. "Wir haben die OSZE-Mission wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass sie die Sicherheitsmaßnahmen befolgen soll."

Deutschland "tief bestürzt"

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel äußerte sich "tief bestürzt" über den Vorfall und würdigte dien Einsatz der OSZE-Beobachter. Diese machten Tag für Tag "unermüdlich hervorragende Arbeit", erklärte er in Berlin. "Jemand, der nur mithelfen wollte, Frieden und ein Ende der Kämpfe zu schaffen, hat heute sein Leben verloren." Es sei Verdienst der Beobachter, dass es in den letzten Jahren zu keiner noch größeren militärischen Eskalation in der Ostukraine gekommen sei. "Die unsäglichen Angriffe und ungerechtfertigten Beschuldigungen besonders von Seiten der Separatisten müssen aufhören."

Rund 600 OSZE-Beobachter, darunter 13 Österreicher, überwachen in dem zwischen prorussischen Separatisten und der Regierung in Kiew umkämpften Osten des Landes eine Waffenruhe, die jedoch immer wieder gebrochen wird. In dem Konflikt sind seit April 2014 mehr als 10.000 Menschen getötet worden. Die EU wirft Moskau die Unterstützung der Rebellen vor und verhängte wegen der Ukraine-Krise umfassende Sanktionen gegen Russland.

Immer wieder werden Zivilisten und Soldaten durch Landminen getötet. Das ukrainische Verteidigungsministerium hatte am Donnerstag erklärt, es habe seit Kriegsbeginn 150.000 Landminen entschärft. Aber nur 3000 Hektar des insgesamt 700.000 Hektar umfassenden Konfliktgebietes seien bisher gesäubert. Laut dem Ministerium könnte es noch zehn bis 15 Jahre dauern, bis das Gebiet völlig frei von Minen ist.

