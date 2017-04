Russisches Militär ließ Mini-Reichstag in Freizeitpark erstürmen

Das russische Verteidigungsministerium hat einen Nachbau des Berliner Reichstages in einem Freizeitpark erstürmen lassen. Mehr als 1000 Statisten stellten am Sonntag die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges in einem Militär-Freizeitpark nahe Moskau nach und erklommen dabei den "Mini-Reichstag".

Die Darsteller kamen nach Angaben des Ministeriums unter anderem aus Russland, Israel, Polen, Italien, Spanien und der Ukraine. Auch Verteidigungsminister Sergej Schoigu war bei der Nachstellung anwesend, die von seiner Behörde finanziert wird. Junge Patrioten sollten lernen, wie man ein Gebäude erstürmt, sagte er. Die deutsche Bundesregierung hatte die Pläne als befremdlich kritisiert.

Der "Mini-Reichstag" in einem Militär-Freizeitpark nahe Moskau – imago/ITAR-TASS

(APA/dpa)