Afghanistans Verteidigungsminister und Armeechef treten zurück

Drei Tage nach einem Taliban-Anschlag mit mehr als 130 Toten sind der afghanische Verteidigungsminister und sein Armeechef zurückgetreten. Wie das Präsidialamt in Kabul am Montag mitteilte, nahm Präsident Ashraf Ghani den Rücktritt von Verteidigungsminister Abdullah Habibi und Armeechef Kadam Shah Shahim an.

Nach dem Anschlag auf einen Militärstützpunkt im Norden des Landes hatte es heftige Kritik und Rücktrittsforderungen gegeben. Eine abschließende offizielle Bilanz zu den Opfern des Anschlags gab es bis zum Montag nicht. Allerdings sprachen örtliche Behördenvertreter von 130 bis 160 Toten. Die Behörden in Kabul nannten die Zahl von mehr als hundert Toten und Verletzten.

Zehn Angreifer in afghanischen Uniformen und mit Sprengstoffwesten waren am Freitag in ein Militärgelände nahe Mazar-i-Sharif eingedrungen. Die radikalislamischen Taliban übernahmen die Verantwortung für den Angriff. Laut Verteidigungsministerium wurden alle Angreifer getötet.

Kurz nach der Rücktrittsverkündung ist US-Verteidigungsminister Jim Mattis am Montag zu einem unangekündigten Besuch in Afghanistan eingetroffen. Bei seinem ersten Besuch in dem Land als Verteidigungsminister will Mattis unter anderem mit dem afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani zusammenkommen.

(APA/AFP)