Ankara sendet mit Luftschlägen Botschaft an Kurden und USA

Der US-Offizier stapft Seite an Seite mit Kämpfern der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) über den steinigen Boden. Er besichtigt die Schäden, die die Luftangriffe auf die Basis der kurdischen Verbündeten angerichtet haben. Das zeigen Bilder, die Nachrichtenagenturen am Dienstag aus dem YPG-Hauptquartier im Karaçok-Gebirge in Nordostsyrien verbreiteten. Die Flugzeuge, die in der Nacht zuvor hier Bomben abgeworfen haben, gehören zur Luftwaffe eines Landes, das eigentlich Alliierter der USA ist – nämlich der Türkei.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.04.2017)