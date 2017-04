Türkei: Regierung lässt über 1000 Polizei-Mitarbeiter festnehmen

Bei einer landesweiten Operation gegen mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung in der Türkei sind mehr als eintausend Verdächtige festgenommen worden. Die Razzien fanden innerhalb der Polizei in 72 von 81 Provinzen des Landes statt, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Innenminister Süleyman Soylu am Mittwoch.

Ziel der Operation, deren Zentrum in der Hauptstadt Ankara liege, sei die geheime Struktur der Gülen-Bewegung innerhalb der Polizei in allen 81 Provinzen des Landes. 8500 Sicherheitskräfte seien an den Razzien beteiligt gewesen. Den Festgenommen würden Verbindungen zu dem Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen, den die Türkei als Drahtzieher des Putschversuchs im Juli 2016 bezeichnet.

Es sei einer der größten Einsätze der vergangenen Monaten gewesen. Die Festgenommenen sollten nun in die Hauptstadt Ankara gebracht werden.

Seit der versuchten Machtübernahme wurden in der Türkei mehr als 40.000 Menschen verhaftet. Zudem wurden 120.000 Beschäftigte unter anderem des öffentlichen Dienstes, der Justiz, der Polizei und des Militärs entlassen oder suspendiert. Vor knapp zwei Wochen hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan das umstrittene Referendum über die geplante Verfassungsreform knapp gewonnen. Dadurch würde Erdogan deutlich mehr Befugnisse bekommen. Kritiker sehen hingegen Demokratie, Pressefreiheit und Menschenrechte in Gefahr.

EU-Debatte über die Türkei

Zwei Wochen nach dem türkischen Verfassungsreferendum wollen die EU-Außenminister am Freitag in der maltesischen Hauptstadt Valletta über die möglichen Folgen für die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU diskutieren. Der zuständige EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn hat sich für "ein neues Format der Zusammenarbeit" mit der Türkei ausgesprochen. Die aktuelle Lage sei "nicht nachhaltig". Für die EU wäre vor allem die Einführung der Todesstrafe eine "rote Linie", hieß es immer wieder.

(APA/Reuters)