Paris: Giftgasangriff in Syrien trägt "Handschrift des Regimes"

Syriens Regime bestreitet nach wie vor, für den Giftgasangriff auf die Kleinstadt Khan Sheikhoun am 4. April verantwortlich zu sein. Die französische Regierung hat nun jedoch einen Bericht vorgelegt, der das Gegenteil beweisen soll. Der Chemiewaffeneinsatz, bei dem mindestens 87 Menschen gestorben sind, trage zweifellos „die Handschrift des Regimes“ von Machthaber Bashar al-Assad, erklärte am Mittwoch das Außenamt in Paris. Laut Laboruntersuchungen handle es sich bei dem in Khan Sheikhoun benutzten Kampfstoff um das Nervengas Sarin, so der französische Bericht. Die Zusammensetzung des Gases ergebe „mit Sicherheit“, dass es für die syrische Regierung hergestellt worden sei. Es gleiche einem Kampfstoff, den das Regime im April 2013 bei einem Angriff auf den Ort Sarakeb in Nordsyrien eingesetzt habe.

Der Angriff auf Khan Sheikhoun in der nordsyrischen Provinz Idlib Anfang des Monats sorgte weltweit für Entsetzen. Als Reaktion darauf befahl US-Präsident Donald Trump einen Angriff mit Marschflugkörpern auf einen syrischen Militärflughafen.

Damaskus dementiert

Das Assad-Regime und die mit ihm verbündete russische Regierung dementierten strikt, dass die syrischen Streitkräfte Giftgas eingesetzt haben. Ihre Version: Syrische Kampfflugzeuge hätten bei einem Angriff Giftgaslager der Rebellen getroffen. Dabei seien die tödlichen Substanzen entwichen. Westliche Waffenexperten widersprachen jedoch dieser Darstellung: Hochgiftige Nervenkampfstoffe wie Sarin würden normalerweise in nicht in einsatzbereiter Form gelagert, sondern in Komponenten, die sich quasi in letzter Sekunde - etwa erst nach Abschuss der Gifstgasgranate - vermischen.

(APA/AFP/red.)