Hohn über dilettantisches Photoshop-Bild der chinesischen Marine

Das Bild sollten die Stärke der chinesischen Marine zu ihrem 68. Geburtstag demonstrieren. "Happy birthday" prangte auf dem Foto von Marineschiffen und Kampfjets, welches das Verteidigungsministerium in Peking am Sonntag in den sozialen Medien des Landes verbreitete. Doch die Feierlaune wich schnell der Ernüchterung - und einem Haufen Hohn: Rasch wurden das Bild als dilettantisches Photoshop-Produkt entlarvt. Peking sah sich zu einer Entschuldigung gezwungen.

Das Bild zeigte den erst in dieser Woche präsentierten, ersten selbst gebauten Flugzeugträger des Landes mit zwei Begleit-Kriegsschiffen im Hintergrund und zwei U-Booten im Wasser, in der Luft fliegen Kampfjets. Schnell war klar: die zwei Kriegsschiffe sind vermutlich amerikanische Schiffe, ein Kampfjet, der vom Flugzeugträger aufsteigt, wurde als russische MiG-35 identifiziert, bei den anderen drei Kampfflugzeuge handelt es sich offenbar um landgestützte J-10s, nicht um die trägergestützten J-15s.

Billig aussehend und unprofessionell - so lauteten weitere Kommentare der chinesischen User über das Bild.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums räumte am Donnerstag dann ein, dass das Bild "nicht sorgfältig" gestaltet worden sei. "Der Redakteur war achtlos, die Verantwortung liegt bei der Führung", sagte Yang Yujun und bat um Entschuldigung.

Für Peking kommt diese PR-Panne zu einer Zeit, in der die Führung die Marine stark aufrüsten will. Die Zeitung "Global Times" hatte vor ein paar Tagen von "ambitionierten Plänen" berichtet, ein weiterer Flugzeugträger ist bereits im Bau. Zudem sind neue Marine-Stützpunkte in mehreren Ländern geplant, darunter Pakistan.

(Reuters/red.)