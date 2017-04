Nordkoreas Marine lässt U-Boot-Rudel auffahren

Inmitten wachsender militärischer Spannungen zwischen Nordkorea auf der einen und vor allem den USA, Japan und Südkorea auf der anderen Seite hat sich die Führung in Pjöngjang eine so besondere wie seltene konventionelle Drohgebärde einfallen lassen: Die Staatsmedien verbreiteten am Mittwoch und Donnerstag Bilder von gleich vier großen U-Booten auf einen Streich, die als "Rudel" Übungen abhalten, und dabei auch scharfe Torpedos starten. Mehrere Bilder wurden auch von westlichen Militärexperten per Twitter verbreitet, wie diese hier: