Wird US-Präsident Donald Trump den russischen Staatschef Wladimir Putin noch Ende Mai erstmals treffen? Das hatte die russische Zeitung "Kommersant" am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise in Moskau und Washington berichtet. Der Kreml wies den Bericht als "Wunschdenken" zurück.

Trump wird vom 25. bis 27. Mai zum NATO-Gipfel in Brüssel sowie zum G7-Gipfel in Italien erwartet. Im Anschluss daran könnte Trump in ein anderes Land fliegen, wo er dann Präsident Putin sehen könnte, hatte das Blatt geschrieben

Kremlsprecher Dmitri Peskow dementierte die Angaben über ein Treffen im Mai. Auch konnte er nichts Konkretes über ein mögliches Gespräch der beiden Präsidenten am Rande des G20-Gipfels Anfang Juli in Hamburg sagen. Zwischenzeitlich waren etwa Island sowie die EU-Mitglieder Slowenien und Finnland für eine erste Begegnung der beiden im Gespräch.

Vizeaußenminister Sergej Rjabkow sagte, es sei nicht dramatisch, dass es noch kein Treffen zwischen Putin und Trump gegeben habe. "Alles zu seiner Zeit", ein Gespräch müsse gut vorbereitet werden, sagte er.

Das Verhältnis zwischen Moskau und Washington ist gespannt wie seit Jahrzehnten nicht. Grund dafür sind unter anderem US-Vorwürfe wegen angeblicher russischer Einflussnahme auf die Präsidentenwahl sowie die Konflikte in Syrien und der Ukraine.