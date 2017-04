Iraks Armee meldet vollständige Rückeroberung der Stadt Hatra

Nach dreitägiger Offensive hat die irakische Armee die vollständige Rückeroberung der Stadt Hatra von der Jihadistenmiliz IS vermeldet. Die paramilitärische Gruppe Haj al-Shaabi (Volksmobilisierung) habe die Stadt "in Rekordzeit vollständig befreit", erklärte das Oberkommando von Iraks Armee am Donnerstag.

Am Vortag hatten die regierungstreuen Kämpfer bereits die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden antiken Stätten Hatras eingenommen, am Donnerstag brachten sie dann eigenen Angaben zufolge die angrenzende moderne Stadt Hatra unter ihre Kontrolle und hissten die irakische Flagge an zentralen Gebäuden.

Im Verlauf der dreitägigen Offensive seien 5500 Zivilisten und 16.000 Schafe aus der Stadt worden, teilte die Armee mit. Kämpfer hätten bereits damit begonnen, Bomben und Sprengfallen zu entschärfen, welche die IS-Miliz hinterlassen habe. Den Jihadisten seien "schwere Verluste" zugefügt worden, erklärte Generalleutnant Abdulamir Jarallah.

Die Einnahme Hatras erfolgte im Rahmen der vor sechs Monaten gestarteten Offensive zur Rückeroberung der IS-Bastion Mosul. Hatra war für die Jihadisten wichtig für den Nachschubweg für Waffen und Kämpfer.

Gut erhaltene Festungsstadt

Hatra wurde zwischen dem dritten und zweiten Jahrhundert vor Christus zur Zeit des Römischen Reichs errichtet. Es handelte sich um eine besonders gut erhaltene Festungsstadt in der nördlichen Provinz Ninive rund hundert Kilometer südwestlich von Mosul. Architektonisch sind dort orientalischer und abendländischer Stil vereint.

Im April 2015 hatte der IS ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie IS-Kämpfer in Hatra antike Skulpturen mit Hacken zerschlagen. Das Ausmaß der von den Jihadisten in den antiken Stätten angerichteten Zerstörungen ist bis heute unklar.

Die dicken Festungsmauern und großen Gebäude der Stadt hatten bereits zwei römische Invasionen im zweiten Jahrhundert überstanden. Die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) nahm Hatra 1985 in ihre Liste der Weltkulturgüter auf.

(APA/AFP)