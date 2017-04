Türkei fordert von Österreich Abkehr von "falscher Politik"

Österreich sollte seine "falsche Politik" betreffend die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei aufgeben. Das sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Freitag am Rande des Treffens der EU-Außenminister in Malta.

Er habe eine "positive Atmosphäre" bei führenden europäischen Politikern bezüglich der Verhandlungen über eine Aufnahme seines Landes in die EU verspürt, erklärte Cavusoglu. Der Dialog zwischen beiden Seiten werde fortgesetzt werden.

Österreich fordert seit Längerem eine Beendigung der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei. Viele andere EU-Staaten dagegen sehen einen Abbruch der Verhandlungen mit Risiken verbunden, etwa einem Platzen des Flüchtlingsdeals mit Ankara.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini stellte zum Abschluss des Außenministertreffens in Valletta klar, dass die EU nicht an ein Ende der Beitrittsverhandlungen denkt.

(APA/Reuters)