Nordkorea droht mit neuem Atomtest "zu jeder Zeit"

Nordkorea hat mit einem neuen Atomtest

gedroht. Pjöngjang sei zu einem neuen Test "zu jeder Zeit und an

jedem Ort" bereit, teilte ein Sprecher des nordkoreanischen

Außenministeriums am Montag mit. Das Land sei überdies "vollkommen

bereit, auf jegliche Option der USA zu reagieren".

Die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA im Streit um das

nordkoreanische Atomprogramm hatten zuletzt stark zugenommen. Es

wird befürchtet, dass Pjöngjang einen weiteren Test einer Atombombe

oder Langstreckenrakete vornehmen könnte. US-Präsident Donald Trump

warnte wiederum wiederholt, die USA würden notfalls im Alleingang

gegen Nordkorea vorgehen. Militärische Maßnahmen schloss er dabei

nicht aus.

Seit 2006 hat Nordkorea nach eigenen Angaben fünf Atomwaffentests

vorgenommen, davon zwei im vergangenen Jahr. Zugleich arbeitet die

Führung in Pjöngjang an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit

denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten.

Am Samstag traf der US-Flugzeugträger "USS Carl Vinson" vor der

koreanischen Halbinsel ein und nahm an einer gemeinsamen Übung mit

der südkoreanischen Marine teil.

