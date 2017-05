Außenminister Kurz überraschend in Libyen gelandet

Am einstigen Militärflughafen Mitiga in Libyens Hauptstadt Tripolis herrscht hektischer Betrieb. Soeben ist die Maschine des österreichischen Außenministers Sebastian Kurz und seiner Delegation gelandet. Der internationale Flughafen der libyschen Hauptstadt ist nach wie vor nicht in Betrieb. Er wurde bei Gefechten zwischen verfeindeten Milizen im Juli 2014 schwer beschädigt. Die internen Machtkämpfe halten das nordafrikanische Land auch fast sechs Jahre nach dem Sturz des Langzeitmachthabers Muammar al-Gaddafi in Atem.

Libyen ist zudem Ausgangspunkt für zahlreiche Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa gelangen wollen. Die EU-Staaten versuchen derzeit, bei dem Thema eine Zusammenarbeit mit den libyschen Behörden zu erzielen.

Darüber will auch Außenminister Kurz bei seinen Treffen mit den Spitzen der libyschen Regierung am Montag reden. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, wie Kurz vor Journalisten sagt, der gemeinsame Kampf gegen Schlepper. "Das geht nur in enger Kooperation mit den Regierungen in der Region", sagt der Außenminister. Kurz bekräftigt erneut, dass Flüchtlinge, die sich von Nordafrika aus auf den Weg machen, in Asylzentren außerhalb Europas zurückgebracht werden sollten. "Eine Rettung im Mittelmeer darf nicht verbunden sein mit einem Ticket nach Mitteleuropa." Derartige Zentren in Libyen kann sich der Minister aufgrund der prekären Sicherheitslage in dem Land nicht vorstellen. Er hofft, dass Staaten wie Tunesien und Ägypten dazu bewegt werden können, Flüchtlingslager einzurichten.

Neben dem Thema Flüchtlinge geht es bei den Gesprächen in Libyen unter anderen um wirtschaftliche Kooperation. In der österreichischen Delegation befinden sich auch Vertreter der OMV, des Gesundheitsdienstleisters Vamed und des Saftherstellers Rauch.

In Tripolis trifft Kurz unter anderem mit Libyens Premierminister Fayez Mustafa al-Sarraj, Außenminister Mohammed Taher Siyala und Vertretern der Nationalen Ölgesellschaft NOC zusammen. "Der Besuch ist auch ein klares Zeichen zur Unterstützung der Einheitsregierung in Tripolis", sagt Kurz.

Zerissenes Land

Es ist ein zerrissenes Land, das der österreichische Außenminister besucht. In der Hauptstadt Tripolis wurde eine Regierung der Nationalen Einheit installiert. Sie wird von Premier al-Sarray geleitet und ist die international anerkannte Führung Libyens. Doch es gibt noch andere Kräfte im Land, die ihr diese Stellung streitig machen. Nicht alle Minister der Vorgängerregierung in Tripolis wollen ihren Einfluss und ihre Amtsgeschäfte abgeben. Und im Osten Libyens hält General Khalifa Haftar die Fäden der Macht in Händen. Haftar war einst Offizier im Regime des Machthabers Muammar al-Gaddafi. In den 1980er Jahren kam es zum Bruch zwischen den beiden. Haftar versuchte zunächst vom Tschad aus einen Sturz Gaddafis herbeizuführen. Das misslang und der General ging mit seinen Gefolgsleuten ins Exil in den USA. Während des Aufstandes gegen Gaddafi 2011 kehrte er nach Libyen zurück. Nach dem Ende des Regimes startete Haftar im Osten rund um die Stadt Bengasi seinen ganz eigenen Krieg gegen diverse islamistische Gruppen. Mittlerweile will er aber im gesamten Land an Einfluss gewinnen. Dafür sucht der General auch die Unterstützung Russlands.

Im Chaos der innerlibyschen Machtkämpfe nach dem Sturz Gaddafis konnten auch verschiedenste Extremistengruppen ihren Einfluss ausbauen. Mehr als eineinhalb Jahre lang kontrollierten die Jihadisten des sogenannten Islamischen Staates (IS) die Hafenstadt Sirte. Im September 2016 wurden sie aber nach heftigen Gefechten von dort vertrieben.